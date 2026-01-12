台南榮觀協會會員大會 檢察長鐘和憲出席送別榮退成員

台南地檢署榮譽觀護人協進會日前召開第二次會員大會，共同交流輔導經驗。（台南榮觀協會提供）

記者王勗／台南報導

台南地檢署榮譽觀護人協進會日前召開第二次會員大會，榮觀協會長期投入司法保護工作，針對緩刑、緩起訴、假釋三類人員提供輔導訪視等，盼幫助更生族群復歸社會、走回正途。本次會員大會中也特別表揚三名退休人員，檢察長鐘和憲也頒發感謝狀表揚三人長年的熱心服務。

台南榮觀協會積極協助檢方推動柔性司法，參與社會服務與觀護工作。成員中不乏退休司法官，透過職業訓練、個案輔導等，幫助更生族群回歸社會、遠離犯罪，也會同檢警推動各項宣導，以期達到修復式司法與預防犯罪的目的。一月間台南榮觀協會召開第二次會員大會，也共同交流分享輔導經驗。

檢察長鐘和憲（左一）頒發感謝狀予郭蔡梅桂老師（左二）、丈夫，理事長段澎湃（右一）也特別感謝其貢獻。（台南榮觀協會提供）

本次會員大會中，理事長段澎湃也特別感謝今年退休的三名協會人員，包括服務卅年的榮譽理事長王素蘭、服務廿年的榮譽理事長許正秋及服務十五年的輔導老師郭蔡梅桂。段澎湃表示，三名老師長年推動協會各項輔導工作，多年來辛勞支持協會司法修復工作，讓人欽佩感動，未來協會也將秉持他們服務社會的精神與熱忱持續前進。檢察長鐘和憲也特為三人送上感謝狀，表彰三人長年貢獻。

郭蔡梅桂老師於協會服務十五年，近期因上班途中發生意外才不得不退休，協會成員都十分不捨，眾人祝願郭蔡梅桂老師保重身體。段澎湃強調，台南榮觀協會未來也將持續與檢方配合，推動犯罪防治、關懷工作，結合地方人士力量，讓關懷延續到社會各個角落，共建和諧、安全的社會環境。