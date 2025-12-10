台南模具工廠大火…9人打不滅急逃！濃煙竄天際「300平方公尺」燒精光

記者陳弘逸／台南報導

台南市新化區大德路一間模具工廠，今天（10日）上午驚傳火警。（圖／翻攝畫面）

台南市新化區大德路一間模具工廠，今天（10日）上午不明原因起火，廠區9名員工試圖用滅火器滅火未果，見火勢一發不可收拾，只好報案求助，並自行逃離；警消前往救援，火勢於1小時內撲滅，初估約300平方公尺，換算約90.7坪燒精光，有財損須火調，詳細起火原因，仍待調查。

消防出動2部消防機器人投入救援。（圖／翻攝畫面）

今天（10日）上午新化區大德路一間模具工廠，不明原因起火，火警當下，廠區員工試圖用滅火器滅火未果，9人見火勢一發不可收拾，只好通報消防求助，並自行逃離、避難。

消防投入重機具1台重機具前往救援。（圖／翻攝畫面）

警消於9時26分獲報，出動28車、警消52人、義消20人、役男1人、2消防機器人、1無人機、重機具1台重機具前往救援。

警消獲報到場，廠區已全面燃燒，數公里外可見巨大濃煙竄升，火勢於30分鐘左右控制，順利在10時49分撲滅。

這場火警，數公里外可見巨大濃煙直竄天際。（圖／翻攝畫面）

現場初估，燒毀工廠2樓雜物，燃燒面積約200平方公尺，另加上延燒範圍，合計約300平方公尺，換算約90.7坪燒精光，有財損須火調，詳細起火原因，仍待調查。

