台南橘9、橘9-1公車 6/12起假日增班服務
臺南市政府交通局考量佳里、學甲、麻豆往返高鐵嘉義站公車乘車需求持續增加，自6月12日起假日增加橘9、橘9-1為48班次服務，歡迎市民朋友及遊客多加利用。
交通局長王銘德表示，市府鑒於今年清明連假返鄉與遊客大幅增加，為改善橘9公車假日客滿情形，自115年6月12日星期五起調整假日班表，每週五至隔週一，橘9增為29班次，橘9-1改使用43人座遊覽車型營運並增為19班次，以疏運尖峰人潮。另逢連續假期則改為連假前一天至連假後隔天行駛假日班表，至於平日每週二、三、四，橘9（佳里－學甲－高鐵嘉義站）、橘9-1（佳里－麻豆轉運站－高鐵嘉義站）維持現行每日各14班，共28班次服務。
臺南市公共運輸處長劉佳峰表示，橘9線採電動低地板公車營運，因座位數限制，若遇有乘客立位，將改行駛平面道路，單程行車時間可能增加15至20分鐘，請搭乘高鐵民眾預留足夠轉乘時間，以免影響後續行程。更多資訊可至大台南公車網站 http://2384.tainan.gov.tw/查詢，或電洽漢程客運（0800-889-116）或公車動態服務專線（06-2998484）。
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