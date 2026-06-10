台南橘9、橘9-1公車 6/12起假日增班服務

Faker（李相赫）作為《英雄聯盟》的傳奇電競選手，驚人的年薪和私底下完全相反的超樸素生活作風，在台灣社群上居然成為了一種代名詞？有網友好奇問「精緻窮的相反應該叫什麼」，沒想到下方留言獲得最多認同、斬獲破千讚的答案，居然直接寫著「FAKER」的答案。

Yahoo遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 3 則留言