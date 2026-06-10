台南機車追撞垃圾車 騎士被拋進車斗幸無大礙

你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。

姊妹淘 ・ 4 小時前 ・ 發表留言