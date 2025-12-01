台南檢舉承辦員警開到「自己的罰單」！網笑稱：非常兩難的罰單

台南檢舉承辦警員竟開到自己的罰單。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 台南市政府警察局第五分局臉書分享，承辦檢舉業務的警員發現，一起「駕駛人未依規定使用方向燈」案件的被檢舉人竟是自己，後續查明是家人騎乘其機車未打方向燈，警員依法辦理並繳納1200元罰金，引起網友熱議。

台南市政府警察局第五分局在臉書粉專PO出「檢舉承辦人開到自己罰單的機率有多少？」一起由民眾檢舉提供影像，經查證後成立的違規案件，承辦警員發現被檢舉人竟是自己，貼文解釋「這張單是承辦員警家人騎他的車，轉彎時忘記打方向燈被檢舉。」

網友紛紛留言回應「這是我看過最負責、不逃避的案例了」、「學長太狠了」、「媽媽說：為什麼紅包少1200」、「感謝含淚分享」、「這負面教材是不是值得一個嘉獎」。

警方也藉此呼籲，方向燈的用意是在提醒後方車輛未來的行經動向，讓用路人能預先判斷及採取應變措施，避免碰撞的發生，「請養成打方向燈的好習慣喔！」

