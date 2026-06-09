台南檳榔攤能收美金？市府「酒駕累犯照」被指造假 疑用AI生圖字體全崩壞

近期毒駕猖獗，各地方政府定期會公布酒、毒駕累犯公告，提醒用路人留意。不過，民眾黨台南市黨部副主委江明宗抓包，台南市政府5月8日公布的酒駕累犯名單中，居然有由 AI生成或大量涉入的虛假影像，背景檳榔攤懸掛的檳榔串枝條憑空延伸，旁邊還有美金樣式的貨幣。江明宗批評，「​科技可以用來提升行政效率，但絕不是拿來惡搞公共資訊、糊弄市民」。

江明宗在臉書表示，政府酒駕累犯公告本該是具有法律效力、嚴肅且講求絕對真實的公開資訊，但根據台南市政府5月8日公布的酒駕累犯名單，其中編號27號的照片卻讓網友看傻了。照片背景出現大量「經不起放大檢視」的荒謬瑕疵，包括字體完全崩壞、憑空出現美金與假硬幣、物理邏輯大打結，與單純的手機去背修圖不同，而是一張高度懷疑完全是由AI生成或大量涉入的虛假影像。

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江明宗因此質疑台南市府，這張照片到底從何而來？為什麼一個真實存在的酒駕累犯，會配上一張充滿AI幻想、連美金都跑出來的攤販背景照？審查機制又在哪裡？公告資料必須經過層層公文簽核，為什麼從承辦人到主管沒人發現照片背景假到離譜？

江明宗認為，政府在嚴肅法定公告中塞入AI產生的圖片，卻沒有任何備註或說明，民眾要如何相信照片「當事人」的真實性。他直言，「這不只是螺絲鬆滿地，更是直接把政府的『公信力』放在地上踩」。

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