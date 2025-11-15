中央社

台南歸仁區民宅火警 延燒左右鄰舍 (圖)

台南市歸仁區民宅15日下午發生火警，並延燒5間鄰近房舍，火勢已撲滅，暫無人傷亡。（台南市消防局提供）

中央社記者張榮祥傳真 114年11月15日

