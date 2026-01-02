台南歸仁地政與警方聯手阻詐 成功為民眾保住600萬房產





臺南市歸仁地政事務所日前受理一宗私人間不動產抵押借貸設定，並同時申辦預告登記，在地政人員執行「關懷提問」機制時發現，所有權人實際借款金額僅為250萬元，設定金額卻高達600萬元，差距懸殊，且係透過網路認識債權人，地政人員於告知說明「最高限額抵押權」與「預告登記」的法律效果後，當事人明顯不了解其嚴重性，地政人員乃主動通報歸南派出所請求協查。警方迅速到場與地政人員共同向所有權人說明本案風險，並向債權人盤查相關借款細節，明確告知其法律責任，雙方最終同意撤回申請，化解一宗極可能導致民眾財產重大損失的案件。

地政局長陳淑美指出，民眾辦理不動產抵押設定登記時，務必清楚了解契約內容與法律效果，切勿輕信網路或陌生人提供的「快速借錢」方案，並應謹慎保管重要文件，切勿任意交付所有權狀、印鑑章、印鑑證明等文件給他人。若有疑問，可先向165反詐騙專線、法律扶助單位或警方諮詢，避免一時不察，陷入財務與法律困境。

歸仁地政主任鄭炳源呼籲民眾，不動產是人生重要資產，千萬別掉以輕心！守護不動產安全，可申辦「地籍異動即時通」、「二類謄本住址隱匿」等地政服務，即時掌握產權變動、保護個人資訊，多一點防範意識，讓詐騙手段無從得逞。

