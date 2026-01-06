台南歸仁首辦草莓季 體驗經濟行銷產業第五寶

歸仁區農會結合附近6家觀光果園，首度舉辦草莓季活動。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕逐漸都市化的台南歸仁，不僅沙崙智慧綠能科學城持續發展中，轄內的草莓產業也悄然崛起，區農會首度結合附近6家觀光果園舉辦推廣活動，祭出折價優惠來吸客，本週六起登場，希望透過體驗經濟，特色行銷新興的地方第五寶。

目前歸仁一帶已有6家草莓園，合計面積逾2公頃，規模直追善化小新營，且都由青農經營，強調友善栽培，並以觀光採果模式行銷，深受親子歡迎，建立口碑。

首辦的歸仁草莓季於本月10日登場，配合的6家果園分別是「妘妘」、「河堤」、「采樂美」、「田木木」、「富春山」與「La La Park」等，只要到區農會超市購買在地特產單筆達699塊錢，就可獲得指定業者的百元消費抵用券1張，活動起跑後就開始受理兌換，數量有限，發完為止。

歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，全新崛起的草莓，儼然成為釋迦、秈米、綠竹筍與活水菱角等之後的地方第5寶，值得推薦，預估在本月中旬起進入量產期，若氣候穩定的話，可持續至農曆春節後，當地鄰近國1、3號，以及台86線，交通便利，由於各家果園人氣都不錯，建議出發前先預約。

配合區農會的推廣活動，業者也有加碼好禮，在「河堤」以百元抵用券可購買150塊錢的草莓大福，「妘妘」、「采樂美」各祭出打卡分享送草莓冰棒與小番茄，「La La Park」則在本月10號當天舉辦白蘿蔔、葉菜每袋50元裝到滿的促銷，至於「田木木」、「富春山」，將待量產之後，以優惠回饋消費者。

區農會今天在超市舉辦宣傳活動，除了展示現採的鮮果之外，還端出系列加工或手作的甜品，包含草莓醬、草莓大福、草莓麻糬、草莓布丁、草莓牛奶、草莓蛋糕、草莓爆米花等，令人垂涎。

歸仁區青農聯誼會長張清文說，比起苗栗大湖，南部草莓雖無產量優勢，但因日照強，光合作用好，且冬季少雨，病害管理較易，在品質上可以取勝，有體驗經濟的絕佳條件，更利於觀光果園的發展。

張清文分析，由於南台灣較為高溫，比起中北部，草莓的整體採收期少約1個月，栽培上多以耐熱品種為主，包含香水系列的「金鑽」、「美姬」，但產量高、甜度好、口感紮實，也獲得大小朋友喜愛。

歸仁草莓栽培崛起，成為地方產業第五寶。(記者吳俊鋒攝)

現場也展示草莓麻糬，令人垂涎。(記者吳俊鋒攝)

