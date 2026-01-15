台南死亡車禍！越籍移工騎車深夜自撞電桿 送醫不治

【記者莊曜聰／台南報導】台南市昨（14）天深夜發生一起死亡車禍，28歲阮姓外籍移工騎車行經永康區龍中街巷弄時，不明原因突然自撞路邊電桿，阮男當場沒了呼吸心跳，警消到場將人送醫，最後仍回天乏術，詳細肇事原因、是否有酒駕情事，有待後續調查釐清。

台南市消防局14日晚間11時許接獲報案，永康區龍中街30巷12號前有車禍事故，立刻派遣轄區人車馳援，到場時發現是機車自撞電線桿，傷者為男性騎士，全身多處重創，已經沒有生命跡象，給予應急處置後送往永康奇美醫院，急救後仍宣告不治。

廣告 廣告

永康警分局員警到場處理，初步調查，死者為28歲越南籍阮姓男子，他是外籍移工身分，警方已聯繫仲介、阮男公司人員前來處理後續，並報請檢察官相驗釐清確切死因。

外籍移工、28歲阮姓男子騎機車自撞電桿，機車幾乎解體，阮男送醫宣告不治。民眾提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

登頂台北101挨罵 賈永婕反擊！點名「酸民一號周玉蔻」

香港電影金像獎爆爭議 范冰冰金馬封后作、黃秋生2部片離奇消失

混血女模挑逗已婚富商「想玩嗎」 女律師：當人肉飛機杯的瞎妹越來越多

