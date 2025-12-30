台南殺警案二審開庭 檢駁律師：除上帝外無人能鑑定是否可教化

2022年發生的台南殺警案震驚全台，凶嫌林信吾於29日下午，在高等法院台南分院進行二審開庭，據悉檢方和辯護律師針對中正大學犯罪研究所進行「是否具教化可能性」鑑定報告是否具有證據能力，展開攻防，雙方激烈交鋒。

2022年凶嫌林信吾犯下狠殺2名員警命案，犯案後立即遭到警方逮捕。（圖／資料照片）

據《ETtoday新聞雲》報導，林信吾在庭中重申「全部認罪、沒有意見」，不過檢方和林信吾的辯護律師，對於合議庭委託中正大學進行教化可能性鑑定，提出多項質疑，主張該鑑定報告不具證據能力，並要求校方提出鑑定過程的全程錄音、錄影供查閱。



然而公訴檢察官曾昭愷則不認同律師所言，並當庭指出，除了上帝之外，沒有人能鑑定一個人，是否具有教化可能性，且司法院並未指定教化可能性的鑑定機構，教化概念本屬犯罪學預防思想的一環，而我國刑法仍以應報思想為核心。曾檢察官強調，法官不應被「教化可能性」的觀點綁架，否則將偏離審判方向，甚至變相鼓勵社會私刑正義的風氣，對辯方主張極不認同之意。

承審法官吳書嫻表示，檢辯雙方就鑑定報告與證據調查的爭議，將由合議庭評議決定，全案先行候核，暫不訂下次開庭日期。

凃家大姊也當庭表示，林信吾剝奪他人生命，就該負起相對應的責任，而不是在殺人後，變成律師認為需要矯正、教育及保護的對象，這樣非常不公平，林信吾就該經由國家公權力判死刑、下地獄，懺悔殺死2名警察的罪行。而在法庭上聽到這些話的林信吾，則無任何表情。

本案緣於2022年8月22日近午，林信吾涉偷機車騎到台南安南區台江大道1處墓地躲藏，台南市二分局員警凃明誠、曹瑞傑2人駕車到該地查贓，林信吾就持刀先後狠刺殺凃、曹2員警傷重致死，還搶走凃員的配槍，一審判決依2個強盜殺人罪判林信吾2個死刑，目前二審審理中。

