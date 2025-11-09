台南毛孩Chill嗨嗨 大秀人寵默契

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市動保處今日在安平水資源回收中心舉辦「2025府城毛孩Chill嗨嗨－毛孩有愛不搗蛋」活動，吸引眾多飼主帶著毛孩熱情參與，飼主攜毛孩挑戰關卡展現默契，另安排寵物登記、接種疫苗等，滿足毛孩需求。

市長黃偉哲出席活動表示，台南致力推動動物友善政策，讓毛孩們擁有更安全舒適的生活環境，也期盼藉由寓教於樂的活動，讓市民更加了解飼主責任與生命教育的重要性，打造人與動物共榮共好的幸福城市；也提醒颱風將近提前準備防災。

此次選在安平水資源回收中心舉辦，該中心不僅是污水處理的重要設施，更是推動環境教育與永續城市理念的重要基地。透過互動展示與教育課程，讓民眾了解水資源回收再利用的過程，進而學習節水與珍惜資源。農業局表示，活動藉由闖關遊戲、宣導市集及手作體驗等多元形式，串聯水資源教育場域別具意義，現場並提供免費狂犬病及七合一疫苗施打、寵物登記、美容與理學檢查，讓飼主一次完成多重照護需求。盼透過以輕鬆有趣方式，讓民眾在歡樂互動中學習尊重生命。

黃偉哲今天也頒獎給「台南市動物保護宣導繪畫比賽」56位得獎的國中小學生，肯定孩子們以畫筆傳達對動物的關心與愛。同時也向19位長期協助流浪動物認養與收容的志工致贈感謝狀，感謝他們默默付出，為推動動物保護所付出的心力。

