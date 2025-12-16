台南民宅氣爆威力驚人！波及10戶3車 屋主與路人無生命危險

台南民宅昨日晚間發生氣爆，波及路過機車騎士。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 台南新營區文化街一處民宅昨日晚間發生氣爆，42歲陳姓屋主疑似煮食不慎，4公斤桶裝瓦斯引發爆炸，造成屋主全身49%二度燒傷，還波及路過的46歲王姓機車騎士，被玻璃碎片割傷，幸好兩名傷者都沒有生命危險。

從監視器畫面中，民宅突然發生爆炸，內部物品以及玻璃瞬間噴出，巨大衝擊力道不僅讓對面停放的汽、機車受損，鐵皮屋簷與牆磚也都被炸壞，路過騎士直接被爆炸衝擊直接摔車，氣爆波及10個住戶，且損壞3輛車，畫面相當慘烈。

台南市消防局昨晚8時08分接獲民宅氣爆，出動8車19人前往救援，屋主陳男臉部、前胸、雙大小腿及右前臂受有49%的二度燒燙傷，送往永康奇美醫院，遭衝擊的46歲王姓機車騎士臉部、手腳遭噴濺的玻璃割傷，送往柳營奇美醫院，2人皆意識清楚。

台南市消防局第一大隊指出，氣爆戶損傷面積約10平方公尺，到達現場時沒有明火。可能是在家裡烹煮食物，然後發生氣爆。台南市長黃偉哲呼籲，民眾勿靠近災區，並注意家庭瓦斯使用安全，避免類似意外再次發生。

