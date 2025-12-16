台南民宅氣爆！ 玻璃飛濺割傷騎士 驚悚瞬間影曝

台南市 / 綜合報導

台南新營區文化街一間民宅，昨(15)日晚間8點多發生恐怖氣爆，一名42歲的陳姓男租客，使用4公斤的桶裝瓦斯，疑似煮食不慎引發氣爆，而爆炸瞬間，波及行經的機車， 準備要去取貨的騎士被飛濺玻璃割傷 ，他與租客2人紛紛被送醫救治，氣爆現場像被轟炸過一樣慘，釀成10戶民宅毀損，3部車受波及，整個驚悚瞬間讓周邊住戶餘悸猶存。一早火調科到場，4公斤的桶裝瓦斯被移置出來，是否管線破裂或有其他原因釀禍，持續調查釐清。

碰的一聲轟然巨響，炸出橘紅色火光，瞬間屋瓦四散，行經的機車騎士遭受波及，人車倒地，求救者VS.目擊民眾說：「救人喔，著火了趕快叫消防車來。」第一時間傳出呼救聲響，就擔心現場情況一發不可收拾，騎士忍痛爬起逃命，這時有熱心居民趕緊拿滅火器上前協助，救護人員VS.陳姓租客說：「來注意喔，蓋起來。」

42歲陳姓租客首當其衝，雖然意識清楚，但嚴重燒燙傷，面積達百分之49，緊急送醫，46歲王姓騎士是遭飛濺玻璃割傷，也進了醫院，消防人員說：「屋主在這裡，屋主是91(救護車)那個。」現場滿目瘡痍，警方拉起封鎖線，可見事發這一戶整個家園裸露在外，而一旁好幾戶也是凌亂不堪，晚餐時間的這一場意外，讓居民驚魂未定，放眼望去外頭一團亂，只能拿起掃把清理善後，周邊住戶說：「爆炸一聲大家跑出去看，喔亂七八糟，我以為是車禍，(騎士)去領東西說他什麼家裡有人生日。」

昨日晚間8點08分，消防局獲報，台南新營區文化街民宅氣爆案件，6分鐘後趕赴現場，回報無明火但有2名傷者，事後經了解，當時是煮食不慎造成的，台南市消防局第一大隊大隊長邱國禎說：「(現場是)一般住家使用，那大概初步看，這個損傷的面積大概約10平方公尺。」

4公斤的桶裝瓦斯被移置出來，它疑似是釀禍主因，但究竟是是管線有破損？還是說哪個環節出現問題？火調科今(16)日來到現場調查原因，周邊住戶說：「來蒐證。」這場意外共造成10戶民宅毀損，3部車也難逃受損命運，再看一次驚悚瞬間，爆炸威力驚人，幸好沒有嚴重傷亡，但意外讓居民飽受驚嚇。

