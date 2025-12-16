台南民宅氣爆"鄰居也受災" 屋主嘆:不知道如何求償

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南新營區的氣爆案，不只是租屋的陳姓男子受傷，氣爆威力之大，也使得附近十戶民宅，還有三輛車輛受損。隔壁的知名消夜攤，還好當天公休沒有營業，否則客人群聚後果不堪設想，房屋受波及的屋主，也不知道該怎麼求償。

台南民宅氣爆威力大「波及房屋、車輛」 屋主嘆：不知道如何求償

氣爆現場凌亂不堪，碎玻璃滿地，附近民宅門窗變形！（圖／民視新聞）

氣爆過後的街道現場，還是凌亂不堪。不只最嚴重的屋舍，裡頭亂成一團，雜物噴出屋外，隔壁、對門的房屋，門窗也全都破損變形，玻璃散落一地。兩輛停在路旁的自小客車，車窗也全都破碎，車體也凹了好幾處。這還都是警方封鎖線內的景象，封鎖線外，也有房子外觀受傷。一早當地的店家、屋主來到現場關心，這下子也不知道該如何是好？遭潑及房屋屋主說：「我現在是一頭霧水，因為真的是來得太突然，所幸是這邊已經很少人住在這裡，沒有很大的傷亡，那財損是免不了的。」氣爆現場隔壁，是一攤老牌的知名吐司消夜店家，還好當晚是公休日，沒有客人在場，否則晚間八點多的氣爆，後果不堪設想。遭潑及攤商業主陳小姐表示：「是鐵門而已啦裡面是沒怎樣啦，所以可以自己修理就自己修理，生意不能做就不做這樣而已。」

台南民宅氣爆威力大「波及房屋、車輛」 屋主嘆：不知道如何求償

屋內只要聞到瓦斯異味，就是立刻打開門窗，旋緊瓦斯桶開關，絕對避免火源和電器、照明的使用！（圖／民視新聞）

氣爆地點是新營當地的舊商圈，只是這幾年除了老牌宵夜攤，幾乎沒有店家營業。巷道口的這十來間店鋪，只有陳姓男子晚上回來租屋處過夜。附近民眾議論紛紛，瓦斯桶店家也到現場關心，也不知道自家的瓦斯桶，怎麼會在場。瓦斯業者表示：「它那是管線老舊引起的洩漏，我沒有送過這裡的瓦斯，竟然有這些瓦斯桶，我也覺得很奇怪。」其實一般住家使用桶裝瓦斯，除了注意鋼瓶護圈上的檢驗卡，瓦斯桶開關和接頭處有無滲漏，最重要的就是，瓦斯管線其實是耗材，三到五年就應該更換。其他瓦斯業者強調：「有可能是管線也有可能是調整器，都有可能，像這個三年就要換喔。」在屋內只要聞到瓦斯異味，就是立刻打開門窗，旋緊瓦斯桶開關，絕對避免火源和電器、照明的使用，至於定期的檢查瓦斯管線和爐具的狀態，也是避免意外的不二法門。

