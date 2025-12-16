南部中心／鄭博暉、林俊明、陳芷萍 台南市報導

台南市新營區文化街15日晚上發生民宅氣爆，爆炸瞬間正好有一輛機車騎過去，當場被擊倒，屋內只有男屋主一人，疑似煮東西不慎，導致全身49％二度灼傷，緊急送醫。由於爆炸威力不小，還波及到兩旁三、四戶民宅和兩輛轎車，滿地被震碎的玻璃、鐵片，火調人員16日上午勘驗現場，初步研判是氣體爆炸沒錯。

台南市新營區文化街昨天晚上發生民宅氣爆，兩旁三、四戶民宅和兩輛轎車遭波及，滿地都是被震碎的玻璃、鐵片。（圖／民視新聞）

一輛機車騎過巷子，突然間。民宅發生氣爆，屋子鐵皮、木板被炸開，路過的騎士當場被擊倒，非常痛苦的爬起來。隔壁正在營業的業者和民眾全都跑出來看。「嚇死，我會嚇死，我以為地震欸， 好可怕喔！這個車子遭殃了！」鄰居邊打電話報警，踢開鐵皮進入屋內，還有人拿滅火器來支援，將屋主從屋內帶出來，只見屋主赤裸著上半身，穿著短褲不發一語。目擊鄰居描述當時情況，「他人就是恍神了，他嚇到了，就是問他有沒有怎麼樣，他都沒有講話。」另一位民眾說，「砰的一聲很大聲，很害怕，因為不知道什麼情況，以為是地震的那種轟隆。」台南市新營區文化街一間民宅15日晚間8點多突然發生氣爆，現場宛如被轟炸過一般，兩輛停在巷子內的轎車，玻璃全被震碎，兩旁民宅鐵門也被震開，招牌也掉落，還好沒有起火，警消獲報抵達，趕緊將屋主和騎士送醫。台南消防第一大隊大隊長邱國禎表示，「有一名住戶還有一名路過的路人，有受到部分的灼傷，住戶據我們了解可能是在家裡烹煮食物，然後發生氣爆，我們初步評估全身大概有49%的二度灼傷。」

台南民宅疑煮食不慎傳氣爆 "鐵捲門炸飛"滿地狼藉

消防人員從屋內拖出兩個小型的瓦斯桶，疑似因為瓦斯外洩而釀災。（圖／民視新聞）

消防人員從屋內拖出兩個小型的瓦斯桶，疑似因為瓦斯外洩而釀災。42歲的屋主是獨自租屋在這裏，妻子和四個孩子都住在岳父家，屋主平常白天都在岳父家，晚上才回到租屋處睡覺，發生氣爆後，屋主父母也趕來了解情況。母親說，「自己在這裡會煮，也有一桶瓦斯，也有一個瓦斯爐。」火調人員16日上午重回現場，初步研判應該是氣體爆炸，台南市消防局火調科技正凃展榮表示，「氣體爆炸，但是詳細情形我們還是要現場整個清理完才能確定是什麼原因。」但隔壁豆漿店老闆很懷疑，「都沒有瓦斯味，沒什麼味道，昨晚我有來啊。」遭波及的兩戶鄰居現在也很頭痛，只能暫時先自己修理，再看看以後要怎麼處理。

