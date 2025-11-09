台南民宅驚現迫擊砲彈！警急報軍方防爆小組處理

台南永康民宅驚現迫擊砲彈，二手商報警處理。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台南市永康一處民宅今日被發現藏有一枚長約60公分的120迫擊砲彈，而高雄從事二手回收的陳姓男子協助清運時竟將砲彈搬上車，一路載到台南東區1家二手物倉庫，事後越想越不對勁才報警，警方隨即通報陸軍旗山防爆人員到場處理。

陳姓二手貨商今日受託到台南市永康區中山南路1處民宅協助清運，幫房客搬出大批二手物與雜物，整理時赫見有1枚長約60公分的未爆砲彈，砲身上印有120迫擊砲等字樣，當下陳男未想到安全疑慮，天真抱起砲彈上車。

後續將砲彈載到台南東區東門路3段226巷內1處二手貨倉庫後，陳男才驚覺有安全疑慮報警，南市警一分局德高派出所、偵查隊到場後，研判應是陸軍的砲彈，但彈體已無引信，當即聯絡陸軍旗山的防爆小組人員前往處理。

軍方人員到場檢視後確認該砲彈屬「已擊發過的照明彈」，無危險性，隨後由防爆小組依程序接回處置。至於砲彈來源問題，南市警一分局指出，將通報永康分局對該民宅的房客及房東進行瞭解，追查砲彈從何而來。

