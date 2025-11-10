台南民宅驚見迫擊砲彈！軍方急回收

高雄一名陳姓二手貨商昨（9日）中午在台南永康區協助房客清運物品時，意外發現一枚長約60公分的迫擊砲彈，警方、軍方陸續獲報趕來，經查是一枚已經擊發過的照明彈，但為何會流落到民間，目前還在調查。

該枚未擊發的迫擊砲彈，軍方說是「照明彈」。（圖／中天新聞）

據了解，陳姓男子當天受託前往台南永康區中山南路一處靠近舊砲校的民宅，協助即將搬家的房客清理大批二手物與雜物，準備將房屋恢復原狀歸還房東。由於屋內物品繁多，整理過程中他赫然發現一枚老舊的未爆砲彈，砲身上清晰可見「120迫擊砲」字樣，當下讓他相當驚訝，隨後運至台南東區東門路3段226巷內的二手貨倉庫。

廣告 廣告

該枚未擊發的迫擊砲彈，軍方說是「照明彈」。（圖／中天新聞）

但畢竟是軍方的東西，陳男也擔心存在安全隱患，於是在接近下午1點時主動向台南第一分局報案，警方獲報迅速跟偵查隊員警趕來，經檢視確認該彈體確實為我國陸軍120迫擊砲彈，但已無引信，暫無爆炸危險。儘管如此，警方仍謹慎處理，立即聯繫陸軍旗山防爆小組前來處置。

警方趕來處理。（圖／中天新聞）

下午時分，陸軍防爆人員到場檢查後判定，這是一枚已擊發過的照明彈，無危險之虞。軍方隨後與警方完成交接手續，將砲彈帶回妥善處理。針對砲彈來源，警一分局表示將通報永康分局對該民宅的房客及房東進行調查，以釐清砲彈的來歷。

軍方趕來把砲彈帶回。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

內湖驚險一幕！白色轎車自燃起火 駕駛果斷逃生保命

北市大樓窗戶遭強風蹂躪突掉落波及騎士！專家：恐負刑責

田中馬拉松「88888」選手心臟突驟停！他竟是不鏽鋼上市公司老闆