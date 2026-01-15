台南民心思變？ 藍軍：走中道才是王道





民進黨台南市長初選結果跌破一堆人的眼鏡！台南市議會國民黨團書記長林燕祝表示，恭喜陳亭妃贏得民調，會出現這種結果就是台南民心思變。發言人蔡育輝更直言，扶龍王戰勝賴皇。

國民黨團書記長林燕祝指出，2024總統大選，賴清德在台南拿到57萬票，得票率50.95%不但是六都最高，還是全台最高票，還幫六名民進黨籍立委全壘打，更曾在台南以72.9%高得票率連任台南市長。所以，民進黨市長初選民調，外界原先一致看好賴清德力挺的林俊憲，沒想到三份民調讓結果大翻盤，由陳亭妃勝出。這就是台南市民心思變，再也不會盲目的支持被台南人曾經封神的賴清德。

國民黨團發言人蔡育輝說，陳亭妃會出線，就是扶龍王戰勝賴皇，賴清德已跌落神壇，新潮流什麼都想要一把抓，獨裁執政，毀憲亂紀，讓朝野動盪不安，摧毀民主法治精神，導致民心盡失，這次的台南市長民調就是印證邪不勝正，走中道才是王道。

