台南民眾麵店吃到蟑螂腳 某牛肉湯店醬料罐也現大蟑螂

裝盛麵食的塑膠蓋放著蟑螂腿，另處衛生紙也有一部分殘體，都是從民眾口中吐出。台南有民眾表示，7日前往東區一間麵店買麵，裡頭卻有蟑螂腿，向店家反映，只答覆少做一碗麵，所以退款75元，完全沒關心消費者身體狀況。

非當事台南市民認為，「應該是管理的問題啦。」

衛生局7日前往稽查，店家沒營業；8日上午再次前往，店家也公休，公休內容則宣稱是店內進行全面清消。

除了東區的麵店，台南一間開了20幾年的牛肉湯名店，則有消費者控訴在開放自取的醬料罐裡，發現整隻大蟑螂。

非當事台南市民表示，「覺得很噁心，衛生局要來關心一下。」

台南市衛生局副局長林碧芬說明，「如有缺失將要求業者限期改善，屆期複查不合格，將依《食品安全衛生管理法》，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。」

接連兩家店都有食安疑慮，市府表示，已派員前往稽查店內的作業環境及食材保存，牛肉湯店有備用食材包覆保存須限期改善的缺失。

台南牛肉湯業者吳鎮宇回應，「之後會馬上店休一整天，去做整間店的消毒，然後也會聘請專業人員來替我們整間店做除蟲，然後我內部的人員也會加強衛生的宣導。」

牛肉湯業者出面致歉，強調會努力改善並全面清消，另一間麵店因8日公休，衛生局將擇日再到店稽查。

