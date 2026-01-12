台南民調將登場 憲妃都喊顧電話

民進黨台南縣長初選參選人陳亭妃。（本報資料照片）

民進黨台南縣長初選參選人林俊憲。（本報資料照片）

民進黨南部3縣市長初選本周進入民調決戰階段，繼高雄市拔得頭籌後，台南市長初選預計今、明兩天啟動關鍵民調。立委林俊憲12日發動路口大拜票、車隊掃街，強調不論民調抽中哪一天，團隊已做好萬全準備，衝刺到最後一刻；立委陳亭妃則在小東、中華路口拜票，向路過民眾大喊「台南需要改變」，希望選民催生台南第一位女市長。

隨著民調時程接近，林俊憲陣營昨展現驚人的組織實力，由多位黨公職組成的「台南隊」，在晨間交通尖峰時刻進駐全市各大重要路口拜票請託，隨後進行車隊掃街，深入台南各個角落爭取支持。

林俊憲認為，初選最重要的是支持者能夠接到，並願意回應電話，因此，團隊所有行程安排都建立在與更多市民直接互動、提醒支持者接聽民調電話的基礎思維上，並依照既定計畫「照表操課」。

林俊憲強調，「不管民調在哪一天進行，我們都有完整準備，也會持續努力到最後一刻，爭取更多市民的認同與支持。」

陳亭妃昨下午由市議員陳秋萍、陳怡珍及競選團隊陪同，在路口大聲向下班的民眾問好並請求支持，有駕駛搖下車窗對她比「讚」，她馬上興奮地雙手比讚、比愛心回應互動；路過的行人聽到陳亭妃的請託問候，也有人主動回應比讚，還上前和她握手。

陳亭妃強調，她才剛騎完37區的鐵馬行動，是她所主張「行動政府」的體現，她不斷向路過市民與支持者請託，13日、14日連續兩天晚上6點到10點，是決定台南未來的關鍵時刻，拜託大家一定要「顧好電話、守住希望」。