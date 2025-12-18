台南水交社桂子山化身「最大耶誕樹」 登頂觀星成最強打卡點

台南水交社桂子山整座小山丘打造成「會呼吸的耶誕樹」。 (記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕耶誕拍照不必再擠在耶誕樹前！台南水交社文化園區今年首度在桂子山推出大型藝術裝置，整座小山打造成「會呼吸的耶誕樹」，不僅能漫步登頂，還能站上這座現存「府城最高峰」，體驗古人觀星的浪漫視角，成為12月20、21日登場的「光陰的故事 Eco-Christmas」最大亮點。

「光陰的故事」以水交社眷村歷史與人情記憶為底蘊，結合耶誕節慶氛圍，串聯藝術展演、文化導覽、親子互動、綠色市集與沉浸式劇場。園區內以回收寶特瓶打造「雲朵」燈影裝置，以及台南高商廣告設計科師生共同創作耶誕燈飾，耶誕期間一路展出到明年3月。白天桂子山綠意盎然，夜晚燈光如銀河灑落，成為冬季府城最具特色的拍照新地標。

另一大亮點「光陰曬衣場攝影展」，以竹籬笆與巨大衣架意象，掛滿一張張水交社珍貴老照片，讓眷村生活的溫度與歲月記憶，在園區中緩緩展開。今年更推出沉浸式劇場《桂子山下的耶誕願望》，由金馬獎得主、同時也是台南400形象影片導演的康俊偉編導，結合行走式體驗與眷村場景，引領觀眾在光影流轉中，感受家庭情感、軍眷故事與節慶祝福。

親子族群最期待的「小小空軍」系列活動，由台南高商空軍教官帶領孩子穿上飛官制服遊行；「綠色環保耶誕市集」則集結在地特色餐飲，邀請來自奧地利、澳洲與峇里島的主廚，呈現多元文化的耶誕風味。

值得一提的是，這次活動主視覺設計本身就是一段跨越45年的動人合作，由就讀台南高商的學生與畢業45年的學姊「隔空聯手」完成，象徵水交社串連回憶、文化與溫度的核心精神。

台南市文化局說，水交社文化園區2019年12月25日開園，今年迎來6周年，「光陰的故事」不只是耶誕活動，更是文化傳承、藝術教育與永續行動的實踐。

桂子山白天徜徉在水交社藍天綠地，夜晚變裝幻化耶誕樹群。(記者洪瑞琴攝)

