台南水仙宮市場馬年迎春市場券大方送 黃偉哲邀民眾新春辦年貨好運帶回家

▲台南市長黃偉哲現身中西區水仙宮公有零售市場送好康，提供50元兌換券給來採買的民眾。

【記者 劉秋菊／台南 報導】迎接農曆馬年即將到來，台南市長黃偉哲今(30)日上午現身中西區水仙宮公有零售市場送好康，提供50元兌換券給來採買的民眾，同時也邀請大家來傳統市場採買年貨品嚐美食，感受市場熱鬧的人情味氛圍。

▲台南水仙宮市場馬年迎春市場券大方送，邀請大家來傳統市場採買年貨品嚐美食。

市長黃偉哲表示，水仙宮市場是市民日常採買的重要據點之一，市府持續透過節慶活動結合市場特色舉行活動，讓民眾採買年貨，也能感受傳統市場的人情味與城市溫度，帶動市場消費支持在地攤商，共同迎接嶄新的一年。

經濟發展局指出，傳統市場是年節期間帶動地方經濟的重要引擎，透過迎春活動規劃，除回饋長期支持市場的消費者，並希望吸引更多民眾走進市場、認識市場特色，進一步提升人潮與買氣，促進市場整體發展，實現市民、攤商與市場三方共好。

市場處表示，水仙宮公有零售市場各式熟食小吃、生鮮食材與年節用品一應俱全，提供大家便利且多元的年節辦年貨選擇，邀請市民走入特色傳統市場感受年味，迎接喜氣洋洋充滿希望的馬年新春。

此外，臺南購物節活動正熱烈進行中，消費滿50元即可登錄抽獎，民眾到水仙宮市場消費，只要掃描攤位提供的數位行銷券，也能參與臺南購物節抽獎，每消費滿50元即可獲得1組抽獎序號，消費越多、中獎機會越高。臺南購物節活動持續至今年3月1日止，獎項包含百萬Toyota電動車、家電、住宿券及每月8萬元現金好禮，還有加碼「週週抽」10萬豪禮活動，邀請民眾來逛年貨、抽大獎，把節慶消費的幸福與好運一次帶回家。

今日活動包含市議員陳怡珍、許至椿、沈震東、蔡宗豪出席，立委林俊憲、陳亭妃服務處及各議員服務處均派代表到場共襄盛舉。（照片記者劉秋菊翻攝）