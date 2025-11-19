台南水果店果汁「浮動價格」都破200 消保官出手了

台南市政府消保官今天會同衛生局、經發局前往該水果店查察，針對業者未明確揭露價格內容，已要求明確揭露，以確保消費者權益。（圖／台南市政府提供）

原汁、不摻水果汁一杯價格多少合理？有民眾到台南中西區一間水果店買3杯果汁要價750元，同日晚間朋友致電詢問，3杯變660 元，稍晚再問又是不同價格，「浮動價格」引發質疑。台南市政府法制處19日表示，業者未明確揭露價格內容，造成消費者難以事前掌握費用，已要求店家須明確揭露價格，避免爭議也確保消費者權益。

法制處表示，消保官今天會同衛生局、經濟發展局前往爭議水果店查核，雖然店內牆面有清楚標示各項果汁價目表，例如酪梨牛奶70元、加布丁90元；葡萄牛奶80元、哈密瓜牛奶80元等，不過，客製化商品例如「要求口味濃一點、不加水」、「混和2種以上水果」或另加其他品項果汁，則未明確揭露價格，導致消費者無從知悉，經發局已要求立即改善。

台南市政府消保官今天會同衛生局、經發局前往該水果店查察，針對業者未明確揭露價格內容，已要求明確揭露，以確保消費者權益。（圖／台南市政府提供）

消保官說明，雖然業者表示「在製作客製化果汁前均會告知價格並取得消費者同意」，但未事先標示清楚價格，因此引發爭議。消保官也當場輔導業者，針對「原汁、不摻水、混合水果」等選項，業者標示清楚就能避免爭議。

水果店業者對此事件也有話說，強調如果消費者提出客製化需求，一定會先告知價格，得到消費者同意才會製作販售，未料仍衍生爭議。網友對於果汁價格議論紛紛，「第一次知道果汁也有時價的」，但也有民眾聲援店家「那間是真的真材實料」。

消保官表示，今天也同步抽查2家知名水果店家，店內皆有明確價格標示，包括水果原汁及各項加料價格等，以利消費者選擇，未發現類似爭議。

消保官強調，針對該水果店家客製化商品價格標示，將持續追蹤業者改善情形，同時也會宣導業者落實食品、商品確實標價，保障消費者判斷選擇權，避免產生不必要爭議。

