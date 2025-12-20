台南水溝嬰屍相驗多處外傷「疑遭虐死」 父母供詞不一都羈押

台南5月大男嬰死後遭棄屍，檢方相驗後將男嬰父母聲押獲准。示意圖

台南一名5個月大男嬰因出生後從未施打疫苗，遭社政單位通報警方協尋，男嬰父母現身後坦承「孩子死了」，並帶警方至郊區一處偏僻排水溝尋獲男嬰冰冷遺體。檢方昨相驗發現男嬰身上有多處舊傷，父母方男、凌女卻對男嬰死亡疑點供述不一，晚間依成年人故意對兒童犯傷害致死、遺棄屍體罪等罪嫌且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，方男夫婦經濟狀況不佳，且長期居無定所，屬於社會局列管的脆弱家庭。由於男嬰出生後遲未依規定施打疫苗，社工人員持續追蹤關懷，卻在今年10月因男嬰父親搬家而失聯。社會局察覺有異，立即將案件列為高風險家庭，並啟動跨單位合作，報請警方協尋。

永康分局接獲通報後，鎖定父母使用的機車，以車追人，於18日晚間找到這對父母。當時他們身邊並無嬰兒，且對孩子去向交代不清，經警方長時間溝通，才突破心防。兩人供稱男嬰已死亡多時，隨後帶警方至郊區一處排水溝指認棄屍地點，警消人員最後在水溝內找到以塑膠袋層層包裹的男嬰遺體。

台南地檢署檢察官19日相驗遺體，發現男嬰身上有多處新舊不一的傷勢，死因有待法醫進一步解剖釐清。由於男嬰父母對於男嬰身上傷勢及死亡原因交代不清，且未送醫或報警，反而選擇包裝棄置遺體，有湮滅證據行為，加上兩人供詞前後不一、彼此矛盾，考量被害男嬰僅5個月大，毫無抵抗能力，且疑似屢遭傷害，有進一步調查事證必要，因此向法院聲請羈押禁見，19日晚間南院裁准。



