台南水道博物館推水仙雕刻體驗 養出個人化年節花卉

（中央社記者楊思瑞台南20日電）不少民眾會在農曆過年檔期購買栽種水仙花，為家中增添新氣象，台南市文化局將於24日在山上花園水道博物館舉辦水仙雕刻體驗活動，邀請專家教遊客親手養出屬於自己的年節花卉。

台南市立博物館長何秋蓮今天告訴中央社記者，水仙是過年期間相當受民眾喜愛的應景花卉，花姿清雅，香氣盈室，也有象徵迎春納福、潔淨新年的美好寓意。

何秋蓮表示，水仙的魅力不僅在於花開時姿態，更在等待花開的過程，透過球莖雕刻與照料，讓時間慢慢醞釀香氣，民眾也可在年節前重新感受生活節奏與儀式感。

她說，舉辦水仙雕刻活動是希望民眾不只觀看傳統，也能親手參與其中，此次邀請有多年水仙雕刻、教學經驗的3名老師現場教學，從球莖下刀、造型修整，到後續照護與開花時程的掌握，循序引導，即使是初次嘗試，也能完成專屬於自己的水仙作品。

文化局指出，一般水仙花球莖會長出直挺挺的葉子，再陸續開花，但若在球莖上以刀工雕上幾筆，不只會讓葉子以不同角度彎曲生長，還有讓花期更集中的效果，成為造型百變花藝作品。

文化局指出，台灣不少地方有在年節時舉辦水仙花會習俗，民眾或商家在採買年貨時購入球莖，雕刻後以水養到開花，通常元宵節前後就會在許多廟口等地方看到水仙花會。

文化局指出，期盼民眾透過此次活動，在輕鬆無壓力體驗中認識傳統花藝文化，並將春節的溫度、氣味與記憶，一同帶回日常生活中。（編輯：龍柏安）1150120