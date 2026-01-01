台南水道博物館百年羅漢松 轉化再生長凳延續記憶

（中央社記者張榮祥台南1日電）台南山上花園水道博物館一株百年羅漢松，去年7月不敵丹娜絲強風倒塌移除，在工匠巧手下製成長凳，以另一種面貌送回水道園區，也可能是台灣首座以純羅漢松製成的公共長凳。

南市府文化局今天指出，1912年日治時期闢建台南水道時，同步在園區主建築前栽種一批羅漢松，當年幼苗和紅磚建築一同成長，如今長成參天巨樹，見證水道運作、時代更迭到台南山上花園水道博物館的誕生。

不過，水道園區B館前一株百年羅漢松，去年7月不敵丹娜絲強風倒下，專家搶救仍回天乏術，只好移除。但這株老樹未因此消失，在台南家具產業博物館與永興家具團隊協助下，轉化成另一種面貌重現園區。

文化局表示，這株百年羅漢松被工匠打造成「共享長凳」，完全沒有使用鐵釘；因羅漢松成材不易，更少用作為大型家具。因此，這張長凳也代表園區百年記憶和自然生命的延續。

文化局人員說，羅漢松在風水文化中象徵長壽、守財與吉祥，源自頑強生命力和蒼勁姿態，但因可用大徑木極為稀少，幾乎不曾被用於家具製作，這張長凳可能是台灣首座以純羅漢松製成的公共長凳。

文化局表示，工匠因欲確保長凳結構穩定耐用，製作時特意避開容易開裂髓心部位，雖增加選材難度，卻是對老樹的致敬，更是自然生命與木作工藝的深刻對話，讓百年羅漢松以嶄新姿態，繼續陪伴人們在水道園區裡坐下、停留與回憶。（編輯：黃世雅）1150101