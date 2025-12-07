台南水雉族群調查減95隻 研判風災損棲地菱角田

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南水雉生態教育園區今天完成每年一次台南「菱角鳥大調查」，水雉族群總數2934隻、較去年減少95隻；研判7月丹娜絲風災導致菱角田受損，夏季族群量下降，影響延續至冬季。

水雉生態教育園區主任李文珍告訴中央社記者，基於水雉季節性生活習性，園區在每年12月第1個週日發起「菱角鳥大調查」，號召全國鳥友共同點數，瞭解大台南地區水雉族群量，同時掌握濕地環境變化與棲地品質，公民科學調查制度已邁入第11年。

李文珍表示，今年調查共有38里、52個樣區、86名鳥友擔任志工調查員，鳥友來自台中、彰化、嘉義、台南與屏東，調查族群總數為2934隻，較去年減少95隻。

她說，水雉主要生活於由浮葉性水生植物構成的濕地環境，其中菱角田是關鍵棲息地，水雉會在葉面上覓食、繁殖並養育幼雛；今年7月颱風丹娜絲侵襲造成菱角田大幅受損，水雉夏季族群量因此下降，影響延續至冬季。

李文珍指出，雖然水雉總量減少95隻，仍在自然族群波動範圍內，但氣候變遷對濕地農業與野生動物衝擊已逐漸浮現，透過長期公民科學調查得以及早掌握變動趨勢，並希望提醒社會大眾共同關注環境議題，守護濕地生態。（編輯：陳仁華）1141207