台南永康六甲頂市地重劃啟用 奇美醫院將擴建更新

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程完成，今天舉行啟用典禮，提供住宅區、醫療專用區及公共設施用地，奇美醫院預計擴建醫療大樓及興建停車場，並朝「醫照合一」發展。

台南市長黃偉哲出席啟用典禮致詞表示，市地重劃是兼顧公共利益與城市發展重要工具，本案透過市地重劃有效整合土地資源，公部門取得公園、活動中心及道路等公共設施用地，奇美醫療體系則獲得醫療專用區土地，對大台南民眾健康照護帶來實質助益。

黃偉哲表示，此案不僅改善既有醫療園區腹地不足問題，也同步提升周邊生活環境品質，使民眾獲得更完善醫療服務與休憩空間，期盼未來在奇美醫院擴建與公共設施陸續到位後，六甲頂地區能成為醫療與生活機能兼備的優質生活圈。

奇美醫療財團法人董事長許春華表示，奇美醫療體系參與六甲頂醫療專區，不只是增加土地使用面積，更是一份責任，希望利用醫療專區擴大醫療面積，使醫療品質再升級，並因應政府推動的「醫照合一」政策，結合醫療與長照資源，讓民眾在不同人生階段，都能得到連續、完整照顧。

奇美醫院院長林宏榮說，奇美醫院在此案預計可蓋建築面積約7萬平方公尺，未來將進行舊大樓翻新、新醫療功能引進，也可改善就醫民眾停車狀況。

台南市政府提供資料指出，此案總開發面積4.093公頃，開發後提供住宅區土地1.363公頃、醫療專用區土地1.259公頃，以及公園、廣場、綠地、道路等公共設施用地1.471公頃。

市府指出，重劃工程設計上秉持人本與永續理念，全面納入無障礙通用設計，打造友善都市環境；公園景觀則善用地形高差，保留原生喬木並導入複層式植栽，同時設置容量達3500噸滯洪池，兼具休憩與防災功能，形塑具特色的公共綠地空間。（編輯：李淑華）1141229