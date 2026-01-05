台南永康區將有年貨大街 探索公園旁封路連辦3天

台南永康年貨大街將於1月23至25日，在永康探索公園旁的永華路路段封路連辦3天。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區將舉辦年貨大街，預計23、24、25日一連3天，在永康探索公園旁封路舉行，攤位預計多達80-100攤。

台南新化年貨大街每年吸引許多民眾參與，永康區也將首度由公部門主辦年貨大街，除了在永康探索公園旁的永華路路段封路設攤，還將規劃舞台表演、街頭藝人演出等。

永康區官方近期舉辦的活動大多集中在東橋里，此次則選在永康里，希望活絡舊聚落。而為了讓民眾在年貨大街可以感受到年味，避免淪為一般市集，台南市市場處也以正向表列的方式，要求攤位販售商品要為年節相關的民生用品、吊飾、衣服、童玩、臘肉、南北乾貨、春聯揮毫、算命、剪紙等。

永康區公所與市場處人員指出，日前已與廠商及相關單位召開協調會，至於活動期間的停車空間，目前仍在規劃中，後續會再公告。

