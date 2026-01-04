台南永康區工廠旁疑廢棄物起火 竄大量濃煙已控制

（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南永康區中正五街一處工廠附近，今天中午疑似有廢棄物燃燒，延燒至廠房及路旁停放車輛，竄出大量濃煙；在國道1號就可看見，引發民眾議論並提醒下風處關閉門窗。

台南市政府消防局於中午12時36分左右接獲報案，永康區中正五街有火警發生，疑似在緊鄰工廠處有廢棄物燃燒，立即調派15部各式車輛、29名人員前往灌救，抵達現場後發現大量濃煙竄出，火勢很大，並延燒到一旁廠房及路旁停放車輛。

附近民眾發現大量濃煙竄出，議論紛紛，並透過通訊軟體分享消息，提醒下風處民眾關閉門窗，經消防局加派人員及車輛支援，火勢於下午1時23分左右控制，確切起火原因待進一步釐清。（編輯：陳仁華）1150104