台南永康大火疑廢棄物燃燒釀災 殃及路邊3車與緊鄰廠房
台南市永康區中正五街一處工廠附近今天中午發生火警，疑似廢棄物燃燒，火勢猛烈，大量濃煙竄出，並延燒至路旁停放的3輛汽車及一處緊鄰廠房，幸未造成人員傷亡。警消獲報趕往現場救援，火勢約於1小時後撲滅，確切財物損失及起火原因待釐清。
台南市政府消防局於中午12時36分左右接獲報案，指稱永康區中正五街發生火警，疑似緊鄰工廠處有廢棄物燃燒，陸續調派27部各式車輛、57名人員前往灌救。抵達現場時發現廠房旁廢棄物燃燒，火勢猛烈並冒出大量濃煙，還延燒至緊鄰廠房處。
經消防人員出水灌救，火勢於下午1時23分左右獲得控制，隨後於1時44分左右完全撲滅；初步清查未造成人員傷亡，燃燒廢棄物面積約300平方公尺，波及路旁停放汽車3輛，緊鄰遭延燒的廠房內部雜物燃燒約50平方公尺，廠房內2輛汽車遭波及，確切財物損失及起火原因待進一步釐清。
