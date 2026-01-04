台南永康大火！疑「環保蟑螂」非法堆置塑膠廢料釀禍 環保局出手：最高可罰500萬

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

台南市永康區中正五街一處空地今（4）日中午突發火警，疑為堆放塑膠廢棄物燃燒所致，現場大量黑煙竄天，火勢相當猛烈，並在風勢助長下，一度延燒至鄰近工廠。警消獲報後，立即出動消防機器人、無人機、大量人車等前往灌救，初估燃燒範圍達300平方公尺，所幸無人傷亡。經了解，大量塑膠廢棄物疑是不肖人士租地堆置，已讓地方困擾許久，而市府環保局也確認為非法堆置，後續將配合火調結果，強調行為人倘有違規，將依《空氣污染防制法》告發，最高可處500萬元罰鍰。

廣告 廣告

台南永康區中正五街今（4）日發生廢棄物燃燒，現場火勢猛烈，共波及5輛車與一旁保全辦公室，未有人員傷亡。（圖／台南市政府消防局臉書）

據了解，台南市消防局今中午12點36分許獲報，指稱永康區中正五街31號旁空地，疑發生燃燒廢棄物火警，隨即派遣共29車61人、無人機1部、消防機器人1台等前往灌救，現場燃燒情形猛烈，大量濃煙沖天，最終火勢在13時44分許撲滅，所幸未有人員傷亡，起火原因、實際財物損失尚待調查釐清；初步估算，燃燒面積約300平方公尺，路邊3輛汽車受損，另一旁保全辦公室廠房也毀損約50平方公尺，廠內2部汽車也受波及。

經後續調查，火災主要燃燒物為廢棄塑料，附近居民指出，該處空地疑是「環保流氓」承租，在此存放大量塑膠廢棄物，早已堆置多年。對此，南市環保局表示，確認該場址非法堆置廢木材、廢塑膠等廢棄物，明顯違反《廢棄物清理法》，已在日前依法將行為人移送台南地檢署偵辦，目前案件正起訴中。

環保局指出，火災後第一時間派員到場，啟動周邊空氣品質監控作業，針對火災產生大量且明顯之粒狀污染物完成採樣，後續將配合火調結果，「倘有違規將依《空氣污染防制法》依法告發行為人，最高可處500萬元罰鍰」。另外，由於行為人尚未完成清除就釀災，將要求其加速清除改善、負起清理責任，同時追查廢棄物來源。

更多FTNN新聞網報導

北市龍江路公寓凌晨火警！4樓竄火烈焰沖天 50歲女子獲救送醫

台南東山工地火警釀1外籍移工燒燙傷 火勢半小時撲滅

留貓貓看家闖大禍！「誤觸感應爐」釀火警 法院判飼主賠償近110萬

