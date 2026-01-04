台南永康工廠大火 疑廢棄物燃燒濃煙猛竄 鄰近區域應緊閉門窗

民視新聞／綜合報導家中的電器都用多久呢？有民眾在網路分享，家中用了45年的微波爐，要退役了，是爸爸結婚前，在民國69年，以11萬台幣購入，貼文一出造成轟動，有人說11萬可以買四輛機車，也有人讚嘆好會保養，最後更釣出品牌台灣官方小編留言，希望能把這台微波爐送到博物館紀念。經典綠色搭配銀色外框，上頭印著日文標示，按鈕幾乎都生鏽了，看得出來歷史痕跡，這是民眾家裡的骨董微波爐，已經運轉45年。但因為微波功能只剩解凍，再不捨也得跟它說再見了，PO出回憶文，說這是爸媽還沒結婚就買的，據說當時要價台幣11萬元，沒意外會載去回收場，不曉得有沒有人有興趣收藏，吸引許多網友留言，有人驚呼居然可以撐這麼久、當年11萬可以買四台50cc機車，甚至找出當年廣告。大力宣傳可以烘烤兼微波，推出時就造成轟動，民國69年，原PO爸爸25歲，在台北某工業設計科當助教，因為熱愛新科技，用分期付款買回家，是人生第一筆大錢。秀出購買時附的食譜，今年71歲的林爸爸，有工業技術及專利申請背景，當時還在日記開心地記錄，說之後能方便烹調，讓身體更健康，結婚後主要使用者是太太，常做各種甜點給孩子吃。無論是傳動皮帶斷了，還是保險絲燒掉，林爸爸都能修理。如今不用心疼了，因為貼文PO出文後，品牌官方留言寫下，希望把這部微波爐送到博物館紀念，也會用最新商品來交換，讓一家人又驚又喜。這下骨董微波爐可以告老還鄉，有了最好的歸宿。原文出處：45年微波爐光榮退役！ 釣出業者回應：盼能送回博物館紀念 更多民視新聞報導想像台灣預告／紅遍全台40年 黃文山館長揭密國立自然科學博物館不敗關鍵！最老收藏是館長？陸「最窮博物館」爆紅上熱搜 網笑翻：不怕被偷不要的禮物變身藝術 多倫多「爛禮物」博物館開幕

