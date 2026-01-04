台南永康工廠大火！黑煙漫天現場畫面曝光 警消急派員灌水搶救

【緯來新聞網】台南市永康區中正五街於4日中午12時36分發生一起工廠火災，現場濃煙密布、火勢猛烈，台南市消防局立即出動15輛消防車及29名消防人員前往搶救，目前尚無人員傷亡通報，起火原因仍在調查中。

台南永康工廠大火。（圖／台南式Threads）

根據台南市消防局說明，火警發生時，火舌快速竄升，現場不時傳出爆炸聲響，濃黑煙霧形成高聳煙柱，遠處均可目視。由於火勢延燒至鄰近廠房，搶救行動仍在進行，為避免災情擴大，警消持續控火與降溫作業。

廣告 廣告

台南永康工廠大火。（圖／台南式Threads）

消防單位表示，已封鎖現場周邊路段，並提醒民眾避開事發地點，以確保救援順利進行。後續將由鑑識人員進一步釐清起火原因與火勢蔓延情況，並評估是否有潛在結構風險。

更多緯來新聞網報導

專訪｜楊貴媚為蔡明亮躲連環call換號碼 獲獎無數曝不停止報名原因

吳婉君被打案外案！閨密情竟也破裂 和林萱瑜互相取關被抓包