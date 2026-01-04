台南永康工廠驚見火燒濃煙沖天 消防全力搶救

台南永康廢棄物火燒工廠濃煙驚天。（圖 ／翻攝畫面）

台南市永康區中正五街4日中午12時36分左右發生火警，消防局接獲民眾報案，指稱案發地附近冒出大量濃煙，懷疑是廢棄物起火，且火源緊鄰工廠，情況相當危險。

消防局立即派遣分隊前往搶救，共出動15輛消防車及29名警消人員，消防人員於12時45分抵達現場，並在12時51分回報火勢已經延燒至廠房，情況更為嚴峻，現場消防隊持續佈線灌救，全力防止火勢擴大，並疏散周邊人員以確保安全。

據了解，起火原因及財物損失尚待後續調查，相關單位將進一步釐清事件經過，事件凸顯廢棄物管理及工廠周邊防火安全的重要性，也提醒民眾遇火警時需保持冷靜並及時報案，避免造成更大危害。

