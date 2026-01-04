台南永康工業區火警 廢棄物非法堆置延燒波及廠房

大量黑煙中透著火光，還發出疑似爆炸聲響。台南永康工業區中正五街一處空地，4日中午發生火警，由於現場堆滿木材及塑膠廢棄物，導致火勢快速蔓延。

台南消防局第五大隊大隊長陳坤宗說明，「有一面廠房裡面是倉庫，還有部分的汽車有延燒，我們第一時間到的時候，有佈線進去把它防護下來，現在目前那個廠房的部分，只有燒到一點點。」

消防拉水線持續灌救，現場全面燃燒約兩、三百平方公尺，還波及到空地旁的工廠廠房、廠內及路邊停靠的車輛共5台。有車主接獲通報到場，看到自家的車被燒成廢鐵，心情五味雜陳。

遭波及車主說：「警察局打給我的，說這邊火災，叫我快點來開走，我來的時候已經燒起來了。」

濃煙直竄天際恐怕影響周邊空氣品質，據了解，現場屬非法堆置，環保局之前已依《廢清法》，將土地承租人移送地檢署偵辦，並追查到廢棄物來源，要求產源清除，只是還沒清完就發生火警，將要求加速清除。

台南永康區鹽行里長劉天福說道，「塑膠的東西，所以說燒的時候，火沒辦法滅掉，這等於是環保廢棄物，環保流氓來放在這裡的，租地在這裡，租幾個月後丟著就跑了。」

大火1小時後撲滅，無人傷亡，但起火原因有待釐清，環保局表示已派人完成空污採樣，後續會配合火調，若違規將依《空污法》告發，最高可處500萬元罰鍰。

