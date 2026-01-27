台南永康年前2場徵才 釋出近3000職缺

勞動部雲嘉南分署永康就業中心將在農曆年前將舉辦2場徵才活動，共計釋出近3000個職缺。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕因應年後轉職潮，勞動部雲嘉南分署永康就業中心將在農曆年前將舉辦2場徵才活動，共計釋出近3000個職缺，其中，知名科技廠徵業務工程師，月薪上看10萬元。

永康就業中心年前首場徵才活動，將於1月31日上午9時至下午1時，配合南科30週年園慶暨集團結婚活動，於南科管理局前廣場舉行，邀請園區廠商台積電、台灣穗高科技、艾爾斯半導體、緯穎智造、直得科技、群創光電、聯亞科技等7家大廠設攤，提供逾1000個職缺。

職缺類別包括製程、設備、產品開發工程師、財務課儲備幹部、廠務主管、工安管理員、環保專責永續課員、日文口譯人員、總經理室專員、護理健康管理師及業務人員等，其中直得科技業務工程師，薪資上看10萬元，另有多項高薪面議職缺。

第2場徵才活動將於2月7日上午9時30分至12時30分，在善化文康育樂中心舉辦，包括百盈實業、桂盟企業、開南金屬、聯亞科技、緯穎智造、台灣穗高科技、艾杰旭顯示玻璃、好帝一食品(牛頭牌)、美廉社、官田老人養護中心等共計33家廠商，釋出近1500個職缺，涵蓋工程師、技術員、作業員、園長、褓姆、居服員、大貨車司機、行銷及業務人員等。

當天還有書法家吳福山現場揮毫馬年創意春聯，以及集點兌換「春節馬年開運盆栽」、摸彩活動、義剪、視障按摩、造型氣球DIY、多元市集、限量早鳥禮等。

永康就業中心主任李奇玫表示，活動會場將設置「AI職能速測平台」專區，搭配百工百業影音介紹工作環境及內容、連結職業訓練課程，提供求職民眾一站式的就業服務。另外還將設置「勞工就業通」專區，彙整工作崗位訓練的職缺，讓雇主先以正式僱傭關係聘用失業勞工，並依實際工作內容安排崗位訓練，以「邊做邊學」的方式提升勞工專業技能。

