台南永康廢棄物火警延燒！工廠、5車慘被火舌侵襲 3區空品提醒

台南永康區中正五街今（4）日發生廢棄物火警，火勢猛烈大量黑煙竄出，不但波及鄰近工廠，還有5輛停放汽車也難逃火舌侵襲，目前消防已經撲滅火勢。環保局提醒永康區、東區、歸仁區，3區空氣品質可能受到影響。

消防人員在中午12時36分獲報，便立即出動29車、警消61人，無人機1台、消防機器人1具前往搶救，並於13時44分把火勢撲滅。

台南市消防局第五大隊長陳坤宗指出，共有5輛車受損，路邊3輛停放汽車已經全毀，由於起火廢棄物旁邊就是工廠，另有2輛車被波及，整體燃燒面積大約200到300平方公尺。

當地里長表示，事發地點有堆積一綑綑的塑膠，有叫地主自行處理，但都還沒有處理；初步了解，起火的都是塑膠廢料，所幸沒有造成人員傷亡，起火原因還要再釐清。

路邊停放車輛被燒毀。圖／台視新聞

台南／梁子玥 責任編輯／洪季謙

