台南永康新亮點「舞動西灣」開工 預計115年9月完工





為提升永康區生活品質，將水利設施轉化為多功能公共休憩空間，台南市政府在市長黃偉哲領軍下積極推動「台南市永康區西灣里滯洪池整體環境改善工程」，由市府籌編3,000萬元經費，將透過高架棧道串聯周邊設施，打造「舞動西灣」景觀亮點，並於今(31)日舉行開工典禮，預計於115年9月完工。

市長黃偉哲表示，永康區西灣里滯洪池自108年完工以來，總滯洪體積達32,973立方公尺，有效削減洪峰量，顯著改善了大灣、西灣及崑山一帶的淹水問題。然而，隨著周邊重劃區發展與人口移入，為讓廣大腹地發揮更大效益，提升居民生活品質，市府特別投入3,000萬元經費進行環境美化工程，期盼將單純的滯洪池轉型，導入休閒體驗與景觀營造，讓市民在防洪安全無虞的前提下，也能享有優質的親水環境，為永康地區打造新亮點。

水利局指出，此次環境改善工程以「舞動西灣」為設計主題，靈感源自永康大灣古湖泊「鯽魚」悠游的意象為發想，並說明工程將運用流暢的線條設計長約260公尺的高架棧道，彷彿舞動的絲帶般串聯既有的環湖步道、寵物友善公園及兒童遊戲場。此外，本工程將透過翻轉原滯洪池乾枯的狀況，在廣場周邊營造常態性水域空間，搭配水生植物綠化，提升整體生態美感。

