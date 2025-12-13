台南永康最大里活動中心有著落 鎖定遷到永康砲校後的區公所原址

台南永康區公所將遷移到永康砲校舊址，相關整修工程上網招標中。搬遷後的區公所原址1樓及地下室，將做為永康里活動中心。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康「陸軍砲兵訓練指揮部」(俗稱永康砲校)已搬遷到關廟區，舊校址的校舍建築將活化，永康區公所將遷到永康砲校電訓大樓，相關的整修工程月初上網公告招標。永康區公所搬遷後，原有的公所建築也會活化，1樓及地下室預計做為永康里活動中心。

截至11月止，永康里人口數為1萬901人，為永康區最大里，不過，近年來一直沒有里民活動中心，經地方積極爭取，最近終於確定將落腳在未來永康區公所遷移後的舊址。

永康區長李皇興說，永康砲校電訓大樓整修還需一段時間，公所預計最快也要後年才能搬遷完成，屆時才能提供永康里使用，至於2、3樓進駐單位還待未來由市府決定。

永康里長魏萬順說，永康里活動中心原在保生宮旁，13年前因故取消後，里內即缺少舉辦里民活動的場所，期盼未來里活動中心有落腳處後，可加強里內更多活動及關懷服務。

永康網寮里活動中心今(13)日動土、永康里活動中心有著落，二王三合五王里聯合活動中心也已決標，預計農曆年後動工，永康區將剩下西勢里尚無活動中心，而全市則有14區共27里沒有活動中心，近期還有佳里第2聯合活動中心及將軍馬沙溝活動中心即將啟用。

