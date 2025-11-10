台南永康民宅驚見迫擊砲彈！軍方急回收

昨日中午，一起令人意外的事件在台南市永康區發生。一名從事二手貨回收業的高雄陳姓男子，受託前往永康區中山南路一處靠近舊砲校的民宅，協助即將搬家的房客清理大批二手物品與雜物，準備將房屋恢復原狀歸還房東。

陳男在整理過程中，從堆積如山的物品中赫然發現一枚老舊的砲彈。這枚砲彈長約60公分，彈身上清晰可見「120迫擊砲」等字樣。由於彈體外觀老舊，陳男當下並未意識到潛在的危險性，天真地徒手將這枚砲彈抱起，直接搬運上車。

隨後，陳男將砲彈載往位於台南東區東門路三段226巷內的二手貨倉庫。然而，當他回到倉庫後，越想越感到不對勁。畢竟這是軍方的物品，可能存在安全隱患。在擔憂與不安的情緒下，陳男於接近下午1點時主動向台南市警察局第一分局報案。

警方接獲報案後高度重視，德高派出所與偵查隊員警迅速趕赴現場。經初步檢視，警方研判該彈體確實為我國陸軍的120迫擊砲彈，但發現彈體已無引信。儘管暫時判斷無立即爆炸危險，警方仍以最謹慎的態度處理此事，立即聯繫陸軍旗山防爆小組前來進行專業處置。

下午時分，陸軍防爆人員抵達現場。經過仔細檢查後，軍方人員確認這是一枚已經擊發過的照明彈，並無危險性。這項判定讓在場所有人都鬆了一口氣。隨後，軍方人員依照標準程序與警方完成交接手續，將砲彈帶回妥善處理。

關於這枚砲彈為何會出現在民宅之中，成為各界關注的焦點。根據地理位置分析，該民宅位於舊砲校附近，但軍用物資如何流落民間，仍是一個待解的謎團。

台南市警察局第一分局表示，已將此案通報永康分局，將對該民宅的房客及房東進行詳細調查與瞭解，以釐清砲彈的確切來源。相關單位將深入追查這枚軍用砲彈是在何種情況下被帶入民宅，以及是否涉及其他法律問題。

這起事件也引發社會對於軍用品管理的關注。專家指出，即使是已擊發過的軍用彈藥，民眾若在家中或其他場所發現，都應立即報警處理，切勿自行移動或處置，以免發生危險。

目前，此案仍在調查當中。警方呼籲，民眾若發現任何疑似軍用品或危險物品，應保持冷靜，不要觸碰或移動，並立即撥打110報警專線，由專業人員前往處理，以確保自身與他人的安全。

