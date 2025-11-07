台南永康水泥預拌車翻覆 駕駛脫困送醫
〔記者劉婉君／台南報導〕今(7)日上午11時左右，1輛水泥預拌車於台南市永康區洲工街不明原因翻覆，駕駛一度受困在車頭，經消防人員協助脫困送醫，意識清醒。
台南市消防局於今天上午11時3分接獲報案，永康洲工街發生水泥預拌車翻覆，車內水泥溢出，在車頭內的駕駛受困，立刻出動4車9人，前往搶救。
消防人員以破壞器材將57歲駕駛救出，意識清醒，送往永康奇美醫院治療。事故發生原因尚待警方調查釐清。
更多自由時報報導
恆春特斯拉高速撞水泥車釀1死7傷 恐怖影像曝光
獨家》恆春特斯拉撞水泥車1死7傷！案發前「行徑詭異」 妻生日成夫忌日
恆春麥當勞路口重大車禍 1死7人輕重傷
鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐
其他人也在看
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
MLB道奇「日籍三本柱」助奪冠！揭開大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希豪華座駕收藏｜名人車庫
日前大聯盟洛杉磯道奇隊在世界大賽勇奪冠軍，全城沉浸於熱烈的慶祝氣圍中。道奇能完成二連霸，隊中三位日本選手──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希功不可沒。大谷翔平在國聯冠軍系列賽奪下MVP，山本由則以3場勝投拿下世界大賽MVP，展現壓倒性實力。離開球場後，三位日籍球星在座駕選擇上，也展現各自獨特品味，本文帶你一同盤點「日籍三本柱」的愛車。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前
日系車最後一搏？2025 Japan Mobility Show 日本移動展5大看點曝光
2025 Japan Mobility Show是近期車壇熱點，看著日本車廠傾巢祭出壓箱寶，彬彬有禮地向全世界展示獨家絕學。你一定想知道本屆車展有哪些重點？日本汽車產業要往哪裡走？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」EBC東森新聞 ・ 1 天前
Honda 全新入門 SUV 特仕亮相！專屬套件強化越野風格 售價同步揭曉
Honda 近日在印度為全新入門休旅 Elevate（日規稱 WR-V）追加 ADV Edition 特仕版，透過專屬外觀內裝配備強化粗獷越野氣勢，當地開價 152.9 萬盧比（約台幣 53 萬元），以實惠價格提供一個更具戶外風格的入門 SUV 選擇。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」
太子集團遭檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值高達4億7千多萬元的豪車，引起各界關注。其中最為矚目的是台灣僅有一輛、價值約2億元的白色「山豬王」Bugatti超跑。太子集團不僅擁有這輛超跑之王，還蒐集齊全法拉利、麥拉倫P1及保時捷918等「三大神車」，展現其奢華生活風格。汽車專家指出，這些被查扣的名車均為限量款式，具有極高的收藏及保值價值。TVBS新聞網 ・ 1 天前
Lexus 熱門豪華休旅 NX 粗獷氣勢升級！化身戶外露營車投奔大自然
2025 年 SEMA 汽車零配件展已在今（11/5）日盛大開幕，帶來許多精彩可期的改裝作品，其中日本知名汽車內裝供應商 Hayashi Telempu 也精心打造一輛客製化 NX，結合 Lexus 精緻設計及戶外元素，為日系豪華休旅開創出全新價值。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
桃園南門市場陷入火海！83歲翁搶命逃生 數百家攤商營業成難題
【緯來新聞網】桃園市南門市場5日晚間驚傳火災，文化街一帶約在晚間9時許冒出大量濃煙，火勢快速擴散，多緯來新聞網 ・ 1 天前
2025米蘭機車展三陽Joyride 300「沒龍骨」重車台灣也很想要！通勤車定位誰不愛？
2025米蘭機車展三陽Joyride 300「沒龍骨」重車台灣也很想要！通勤車定位誰不愛？SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
桃園南門市場暗夜大火 精華區幾全毀 短期恐難營運
桃園市桃園區南門市場的文化街攤販昨（5）日晚間9點30分左右發生火警，火勢迅速延燒、濃煙竄升，南門市場最熱鬧的區域幾被燒毀，周邊路段煙霧瀰漫，桃園市消防局獲報出動桃園、龜山區消防分隊趕往灌救，83歲劉姓老翁由消防人員帶出，所幸未受傷；南門市場短時間恐難以營運。自由時報 ・ 1 天前
KYMCO米蘭車展亮相People R Hybrid 125首搭「三向動力科技」！同台展出Agility NX 125、X-TERA 350
2025年米蘭國際二輪車展（EICMA）於米蘭時間11月4日開幕，KYMCO光陽集團今年盛大展出多台新世代車款，展現國際品牌頂級研發實力與品牌創新能量。光陽更在本次車展上發表全球首創「TRI-POWER TECHNOLOGY三向動力科技」，並以劃時代雙雄-油電水冷白牌「People R Hybrid 125」，及綠能新選擇智慧簡約白牌車款「Agility NX 125」；黃牌代表則派出當家旗艦跨界大羊「X-TERA 350」為米蘭車展展開序幕，正式宣示光陽以創新科技全面引領新世代騎乘革命。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
新北三重車禍！汽機車路口發生碰撞 騎士噴飛「空中旋轉2圈」重摔地
昨（5日）下午3時許，新北市三重區正義北路、安慶街口，發生一起交通事故，28歲的陳姓男子駕駛自小客車，於正義北路路邊起步迴轉時，不慎與22歲陳姓機車騎士發生碰撞，陳姓騎士當場噴飛、空中旋轉2圈，後座乘客也被擊落，最後2人重重摔倒在地，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試
[NOWnews今日新聞]桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
桃園南門市場深夜大火 張善政：會全面協助攤商度過難關
桃園市桃園區的南門市場昨（5）日21時35分傳出火警，現場火勢猛烈、濃煙四竄，甚至時不時傳出爆炸聲響，警消接獲通報後立即出動進行搶救，約於23時50分控制火勢。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
車流混亂一瞬間 高雄街頭上演真實版！
【記者 宋祥霖／高雄 報導】左營分局於11月5日18時許獲報，高雄市左營區民族、大中路口發生一起交通事故，立即台灣好報 ・ 1 天前
M Sport 運動套件上身！BMW 26 年式 X1 199 萬起發表上市！
BMW 總代理汎德今（6）日正式發表全新年式BMW X1 M Sport豪華運動休旅，導入 X1 sDrive18i M Sport 與 X1 sDrive20i M Sport 兩款車型，建議售價分別為新台幣 199 萬元 與 220 萬元。GOCHOICE購車趣 ・ 19 小時前
清除中橫落石 推土機墜百米溪谷起火駕駛亡
花蓮縣 / 綜合報導 中橫公路台8線花蓮路段，林姓男子開著推土機要清除坍方落石，但一個不小心撞到山壁，又撞到護欄，結果連人帶車翻落溪谷，起火燃燒，警消趕到現場時，男子被壓在推土機底下已經死亡。救難隊人員沿著繩索下降百米深的溪谷，來到翻落的推土機旁，發現駕駛林姓男子已經沒有生命跡象，救難人員用擔架把男子搬運上路面，警方調查，推土機駕駛林姓男子，當時開著車輛沿中橫公路台8線由東往西行駛，準備前往147K處清除坍方土石，結果在169.7K處時，車輛疑似擦撞山壁意外隨即發生。新城分局四組組長吳俊義說：「不慎擦撞右側山壁後，再衝撞對向護欄，連人帶車掉落溪谷約100公尺處。」男子連人帶車翻落100多公尺深的溪谷，車輛隨即起火燃燒，消防隊抵達時發現男子被壓在車子底下，新秀消防分隊小隊長金澔說：「傷者已明顯死亡，並且被壓在車子下，我們立即將傷患脫困。」消防局出動吊臂車，並利用繩索把搬運男子的擔架吊上路面，由於意外現場沒有監視器，詳細肇事原因，警方還要調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
南韓蔚山發電廠鍋爐塔倒塌 2人獲救 7人仍被埋
韓聯社報導，位於南韓東南部蔚山市的南韓東西發電廠蔚山發電本部今天（6日）下午2時過後發生坍塌事故，已有2人獲救，沒有生命危險；但據悉仍有7人被掩埋。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前
特斯拉Tesla又將孩童困在車內！驚動美國聯邦政府要求原廠交出內部文件！
特斯拉Tesla又將孩童困在車內！驚動美國聯邦政府要求原廠交出內部文件！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前