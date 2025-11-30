台南永康火車站北側產業專用區市地重劃 拆遷補償費清冊公告

〔記者劉婉君／台南報導〕配合台南鐵路立體化延伸至永康及工業區轉型，永康火車站北側產業專用區將以市地重劃方式辦理整體開發，目前重劃範圍內的地上物查估及造冊已經完成，土地改良物拆遷補償清冊於11月28日起至12月29日公告，預計明年1月底前完成補償費發放。

台南市地政局長陳淑美表示，永康火車站北側產業專用區緊鄰永康火車站、永康交流道及台1線永康區中正南路，位居交通要衝。市地重劃開發完成後，將轉型為具研發及商業所需的產業專區，未來相關產業進駐後，預期將可產生整體經濟效益，配合未來車站立體化，也可發揮車站服務及旅運服務機能，帶動周遭生活環境機能。

該項重劃計畫於4月1日獲內政部核定後，6月已完成重劃計畫書圖公告作業。拆遷補償費清冊公告於12月29日截至後，明年1月底前完成補償金發放，地上物則限期於明年3月底完成自行拆遷，市地重劃工程預計於明年第2季開工，2028年完工。

為了便利民眾申領土地改良拆遷補償，市府也提供「補償費匯款服務」，地上物所有權人可於公告期間內檢具應備文件，於12月22日前郵寄補償費申請文件，或親送至永華市政中心(9樓地政局市地重劃科)，經審查符合領取資格者，補償費將優先匯入帳戶。

