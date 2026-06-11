台南永康牛排100%原塊肉排餐與自助吧 親友聚餐亮點

透過 Uber Eats 平台預約台南牛排外送服務，在家也能滿足個人獨享或多人聚餐需求（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

適合聚餐的永康自助吧牛排 從日常晚餐到約會都適合

對許多台灣人來說，牛排店象徵著繁忙日常中的小確幸。無論是與親友徜徉在自助吧的豐富選擇中，還是在桌前感受鐵板滋滋作響的熱氣，牛排這兩個字，總是與「享受」密不可分。位於台南市永康區的烏瓦牛排，正是從這樣的用餐文化出發，店內提供 100% 原塊肉排餐，搭配寬敞的用餐空間與豐富自助吧，且不收服務費，打造舒適、飽足又充滿驚喜感的永康約會、聚餐時光。

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這間永康區人氣牛排館主打 100% 原塊肉排餐，搭配自助吧與寬敞座位，適合家庭聚餐、朋友聚會與日常晚餐（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

餐飲背景打造質感用餐體驗 聯手打造台南永康人氣排餐

烏瓦牛排的品牌故事，源自創辦團隊對理想餐廳的想像。店長過去曾有燒肉店與飯店業經驗，老闆本身也具備豐富的餐飲經背景，對食材選用與營運管理，有著專業的掌握。兩人從產品定位、服務流程到顧客體驗，一步步細心規劃，並於2026年3月正式開幕，為永康區消費者提供全新的質感排餐體驗。



店長表示，之所以取名叫「烏瓦」，就是希望能讓顧客感到 「WOW」，而透過原塊肉排餐、舒適空間與貼心服務，這間台南原塊肉牛排館也迅速在 Google 地圖上累積超過 400 則好評，展現消費者熱烈的口碑回饋。

台南永康排餐選擇不只牛排，鮭魚菲力適合偏好海鮮、清爽口感或不吃紅肉的顧客，搭配自助吧與酥皮濃湯，也能享受完整聚餐體驗（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台南原塊肉牛排怎麼選 菲力、肋眼、丹佛各有特色

餐點方面，烏瓦牛排主打 100% 原塊肉排餐，並依照不同肉品特性提供選購建議。喜歡細嫩口感的顧客，可以點一客油脂較少、肉質純粹的經典菲力（480元）；偏好油花與肉香者，肋眼牛排（620元）或丹佛牛排（750元）則能呈現更濃郁的牛肉風味，不吃牛的消費者，也能選擇厚切豬梅花、雞腿排等主餐。每款永康精緻排餐皆以呈現原味為主，搭配黑胡椒、香草等辛香料提味，讓顧客能吃到不同部位各自的口感層次。

【烏瓦牛排】世界盃活動開跑！穿球衣打卡、加入 LINE 挑戰射門，有機會抽 2026 世界盃官方會徽禮品（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

永康家庭聚餐餐廳趨勢升溫 重視品質與整體價值感



為迎接畢業季與謝師宴聚餐需求，烏瓦牛排自 2026 年 6 月 1 日起至 7 月 31 日推出「畢業季謝師宴方案」，凡滿 10 位用餐即贈送 1 位餐點優惠，滿 15 位以上每份排餐再加送扇貝，適合班級謝師宴、畢業聚餐、家庭慶祝與好友聚會提前規劃。



同時，因應 2026 世界盃盛大開踢，店家也於同期推出「足球主題活動」，讓顧客在用餐中，也能一起感受賽事氛圍。活動期間，凡穿著任一球隊球衣來店用餐並打卡分享，即可獲得 ALE 運動飲料一瓶與世界盃限定小禮物；加入官方 LINE 好友，還可參加「射門挑戰」一次，挑戰成功即可獲得專屬神秘好禮。



此外，單筆消費滿 888 元的顧客，也能於 2026 年 6 月 1 日至 7 月 4 日 23:59 前參加「世界盃冠軍預測活動」。若成功猜中 2026 世界盃冠軍球隊，就有機會抽中 LEGO 正版 2026 世界盃官方會徽，讓聚餐多了互動與期待感。



未來，這間永康區牛排餐廳也將持續在既有餐點基礎上推出更多變化，例如雙拼主餐與新增肉品項，滿足不同顧客對聚餐、約會與家庭用餐的需求，成為兼具口感、儀式感與活動話題的永康鐵板牛排館。



以下整理常見用餐資訊 提供民眾行前參考

Q1：從台南總圖前往店面大約需要多久？

A：烏瓦牛排位於臺南市永康區二王里中山南路642號，距離台南市立圖書館總館約 4 分鐘車程，適合安排永康區多人聚餐。



Q2：店內是否適合親子家庭用餐？

A：店內提供兒童餐具、兒童座椅與兒童餐，對帶小孩用餐的家庭較為友善。建議尖峰時段可提前確認座位，讓用餐安排更順利。



Q3：不方便內用時，可以叫外送或訂大量餐點嗎？

A：店家目前配合 Uber Eats 外送平台。若有公司餐敘、團體聚餐或台南牛排大量訂購需求，建議先以電話與店家確認餐點與取餐時間。



Q4：點主餐會附哪些基本餐點？

A：每客排餐皆附酥皮濃湯，讓顧客在主餐上桌前先享用熱湯。實際附餐內容與供應方式，仍可依店內現場公告或菜單資訊為準。



烏瓦牛排

聯絡電話：06-303-9966

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00

地址：臺南市永康區二王里中山南路642號

Uber Eats 外送：https://rink.cc/1ayfa

官方 Facebook：https://rink.cc/ggo2e

Google 地圖：https://rink.cc/jlkwg

支付方式：現金／信用卡／LINE Pay／台灣PAY

（最新資訊請以商家公告為準）