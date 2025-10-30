台南永康砲校搬遷走入歷史 勝利女神飛彈留營區

台南市 / 綜合報導

位於台南永康的陸軍砲兵訓練指揮部，隨著都市的開發，國防部投入超過96億元推動遷建，從永康搬遷到關廟，營區的調整工作，今(30)日進入尾聲，做最後一批的車次搬遷，隨著車隊開出營區，在永康歷經過73個年頭的陸軍砲校從此走入歷史，不少民眾到場見證這歷史性的一刻。

砲兵學校車隊一輛接著一輛緩緩開出營區，車上的阿兵哥跟大家揮手道別，而營區門口跟對街來了不少民眾，有的還特別做了大旗幟，寫著砲兵戰力強榮耀照永康，砲校啟新章等等送上祝福，大家拿著相機手機拍照留念，共同見證這歷史性的一刻。

陸軍砲兵訓練指揮部，從民國41年開始與永康結緣，民國67年遷移到現址，至今已經有73個年頭，隨著都市發展的腳步，國防部投入超過96億元推動遷建，把永康砲校搬遷到關廟。

陸軍砲兵訓練指揮部少將指揮官李韋德說：「離開真的是萬般不捨，但是我們分離不是力量的分散，而是我們力量的擴張，我們會帶著在這邊這塊的回憶，繼續在我們新的校區，繼續兀立，再續本務，守護我們美麗的家園。」

長年作為台美防空飛彈接裝技術合作的，台南陸軍砲兵訓練指揮部永康營區，可以說已經是當地地標之一，也陪著居民一起歷經了不少風雨，民眾說：「我也是職業軍人退伍的啊，所以我覺得這個是時代的一個演變啦，永康砲校算是台南，應該算是永康很有名的一個地標。」

最後一批的車隊，一路往關廟前進，前往關廟湯山營區，從湯山再啟程，而永康營區也將成為，在地人共同的回憶。

