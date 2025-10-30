台南永康砲校最後一批官兵遷移關廟 永康居民歡送

民眾夾道揮舞國旗歡送永康砲校最後一批官兵移駐關廟校區。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康砲校(陸軍砲兵訓練指揮部)最後一批官兵今(30)日正式移駐至關廟新校區，永康區全體里長及約300位大小里民共同到場見證及歡送，還有幼兒園小朋友揮舞國旗向官兵道別，砲校在永康區73年的歲月正式走入歷史。

為了迎接永康砲校的新篇章，永康區公所今日舉辦「砲校傳榮耀 公所啟新章」歡送典禮，一早就有許多民眾到場參與，永康區所有里長及民意代表也到場共襄盛舉，儀式由永仁國小舞獅隊祈福開場，在市長黃偉哲與砲訓部指揮官李韋德互贈紀念品後，13輛軍車於約300名永康居民夾道歡送下，一一駛離位於永康二王的校區，不少民眾也趁機到場與軍車合照，在砲校大門口的精神標語前拍照留念。

永康砲校對面也站滿民眾，見證永康砲校最後一批官兵移駐關廟校區。(記者劉婉君攝)

李韋德表示，指訓部自1952年起在永康區四分子分校，1978年移至二王指訓部校區，94年的校史內，有73年的歷史在永康區，承載了2代人的歷史記憶與情感，也共同參與了永康地區的發展。

黃偉哲表示，砲校遷移後，將規劃為永康創意設計園區，讓軍事基地順利轉化為兼具文化底蘊與創新精神的城市新地標。未來除了永康區公所、衛生所及原民會等單位進駐，並將導入科技產業服務與研發園區、生活服務專用區等。

地政局長陳淑美表示，今起至年底將由地政局與軍方進行相關點交事宜，民眾尚無法進入砲校校區，預計明年上半年才會開放。

台南市長黃偉哲與砲訓部指揮官李韋德交換禮物。(記者劉婉君攝)

永康民眾聚集一起見證永康砲校搬遷。(記者劉婉君攝)

