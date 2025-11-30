台南永康車站北側產專區拆遷補償公告 115年1月發放補償費





永康車站北側產業專用區配合未來永康車站鐵路立體化及工業區轉型，透過都市計畫以市地重劃辦理整體開發，重劃後變更為研發及商業為主之產業用地，並提供優質公共設施，為永康增添發展動能。市長黃偉哲展望臺南產業轉型發展及看好本區域的交通優勢，指示地政局積極辦理本區市地重劃。

地政局長陳淑美指出，本區緊鄰永康車站、永康交流道及臺1線永康中正南路，位居交通要衝。市地重劃開發完成後將轉型為具研發及商業所需之產業專區，未來相關產業進駐後可產生整體經濟效益，重劃後配合未來車站立體化，本區可發揮車站服務及旅運服務機能，亦能帶動周遭生活環境機能。

地政局表示，內政部於114年4月1日核定重劃計畫，臺南市政府於114年5月6日起至6月5日公告重劃計畫書圖。目前地上物查估及造冊已完成，土地改良物拆遷補償清冊於114年11月28日起至114年12月29日公告。

為便利民眾申領，市府特別提供「補償費匯款服務」，地上物所有權人可於公告期間內檢具應備文件，於114年12月22日前郵寄補償費申請文件或親送至永華市政中心（9樓地政局市地重劃科），經審查符合領取資格者，補償費將優先匯入帳戶，達到安全、防詐的功效。

市府預計115年1月底前完成補償費發放撥款。地上物限期於115年3月底完成自行拆遷，市地重劃工程預計於115年第2季月開工，並於117年完工。

