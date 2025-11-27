台南永康轉運站啟用 提供便捷轉乘服務

（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市政府與交通部公路局共同推動的永康轉運站今天正式啟用，已進駐國道客運路線，配合連結市區公車，可串連多處重要旅遊、醫療及交通節點，提供便利轉乘服務。

台南市長黃偉哲下午出席啟用儀式致詞表示，永康轉運站在短時間內順利完工，除了中央補助配合順暢，也感謝市府團隊、交通局與地方各界支持，過去民眾常需在省道邊等車，如今透過轉運站完善規劃，不僅大幅提升候車安全，也讓永康地區具備更現代化公共運輸環境。

黃偉哲提到，他在市長任內積極推動公共運輸據點建設，從最初僅有1座轉運站，近年陸續完成和順、仁德及永康轉運站，還有平實轉運站正施工中，所需經費皆已到位。

他表示，未來市府將持續提供更多安全、舒適公共運輸設施，讓市民無論搭乘市區公車或國道客運，都能享有優質轉乘體驗，期盼共同推動台南交通持續進步。

台南市政府交通局提供資料指出，永康轉運站已進駐和欣客運、統聯客運往來台北、板橋、台中等國道路線。

交通局指出，永康轉運站配合區域發展連結市區公車，其中5路可串連奇美醫院、成大醫院、台南火車站及多間學校，904及905公車行經安南區亞太棒球場、安南醫院、鹿耳門與永康火車站等重要旅遊、醫療及交通節點，提供更便捷多元交通選擇。（編輯：李淑華）1141127