台南永康預拌水泥車撞機車六旬楊女頭臉撕裂傷送成大急救

台南市永康區復興路今中午發生預拌水泥車與機車碰撞事故，年約六十歲楊姓女騎士頭臉撕裂傷倒地，由救護人員初步包紮處置後緊急送往成大醫院急救。（記者林云翻攝，下同）

台南市永康區復興路十二月二十二日中午發生一起預拌水泥車與機車碰撞事故，年約六十歲楊姓女騎士遭撞後連人帶車摔倒，頭部及臉部出現撕裂傷，傷勢嚴重一度躺臥路中央，所幸仍對聲音有反應，消防局一一九派員趕抵現場進行緊急救護，隨即將楊女送往成大醫院急救，詳細肇事責任則由永康分局進一步調查釐清。

消防局指出，救護人員到場時，發現倒地的機車騎士為年約六十歲楊姓女子，當下楊女雖暫能對聲音刺激作出反應，但意識狀況並不穩定，左上肢明顯疼痛，頭部及臉部有多處撕裂傷與出血情形。救護人員第一時間替她進行傷口止血、頸椎固定及基礎生命徵象評估，並在完成初步處置後，迅速由救護車送往成大醫院急診室，交由醫療團隊接手治療與檢查。

廣告 廣告

永康分局初步調查，三十七歲鄭姓男子當時駕駛一輛營業用預拌水泥大貨車，沿復興路西向東行駛於外側車道，行經事故地點時，適逢前方同向年約六十歲楊姓女子騎乘重型機車直行通過，兩車隨即發生碰撞。楊女在強大撞擊力道下連人帶車向左摔倒，機車遭水泥車右後車輪輾過，同向右側還有一名方姓男子騎乘機車並搭載一名乘客，因楊女機車摔倒而遭波及，方男與後座乘客一併倒地受傷，所幸初步了解傷勢較輕。肇事現場一度造成復興路西向東車流回堵，警消除進行交通管制與事故處理外，也協助排除道路散落物，維持行車秩序。

永康分局指出，目前已依程序對雙方駕駛進行酒測，並調閱周邊路口監視器畫面，釐清雙方行車動線、速率及有無未注意車前狀況、未保持安全距離或違規超車等情形，將綜合路面煞車痕跡、車損位置及現場目擊者證述，作為後續肇事責任歸屬的重要依據。警方也藉此呼籲，預拌水泥車等大型車輛因車身高大、內輪差與視野死角較多，駕駛人行經市區路段時務必放慢車速，特別留意同向前方機車及行人動態；機車騎士則應避免長時間行駛在大貨車車側或緊貼後方，盡量保持安全距離與良好視線，一旦發現大型車變換車道或轉向，務必提高警覺、及早閃避，減少憾事發生。